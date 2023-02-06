Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası Hatay Havalimanı'nın pisti yarıldı. Havalimanıyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hatay Havalimanı şu anda uçuşa kapalı. Maraş ve Antep'i de sivil uçuşlara kapatmış durumdayız." açıklamasını yapt.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli, 7,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 04.17'de gerçekleşen deprem çevre illerden de şiddetli biçimde hissedildi. Deprem nedeniyle binaların yıkıldığı, can kayıplarının yaşandığı bilgisi verildi. Uluslararası yardımı da içeren dördüncü seviye alarm verildi.

Kıbrıs Postası’nın güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Ercan Havalimanı’ndan Hatay ve Gaziantep'e tüm uçuşların iptal edildiği belirtildi.