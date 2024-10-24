Zanlılar S.M.A.E (25), I.E.G (20) ve M.T (42), bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı

Zanlılar aleyhinde “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamaları bulunuyor

Lefkoşa, 24 Ekim 24 (TAK): Haspolat’ta dün bir apartmanın giriş kısmında, merdiven boşluğundaki eşyaların ateşe verilip bir kişinin ölümüne ve bir kişininde ağır yaralanmasına sebep olmakla suçlanan zanlılar S.M.A.E (25), I.E.G (20) ve M.T (42), bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla ilgili tutuklanan zanlıların, poliste bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi Yargıcı Nuray Cevdet huzurunda görüşülen davada, İddia Makamı Başsavcılık adına Savcı Cansu Lefkonuklu ve zanlı S.M.A.E, (25) ile M.T’nin (42) avukatı Çağdaş Par hazır bulundu.

- Tahkikat Memuru

Meselenin Tahkikat Memuru Müfettiş Muavini Ömer Faruk Şengil, zanlıların “adam öldürme, kundaklama, binalardaki eşyaları ateşe verme ve ağır yaralama” suçlamalarıyla metalder olduğunu ifade etti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar S.M.A.E ve I.E.G’nin henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı Haspolat’ta dün saat 02.40’da zanlı M.T’nin sahibi olduğu apartmanın içerisine girerek, tasarruflarında bulundurdukları yakıcı ve yanıcı metaryellerle bina içerisindeki eşyaları ateşe vermek suretiyle konu binayı kundakladıkları belirtti.

Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların yangın neticesinde, apartmanın 6 nolu dairesinde ikamet eden Derrick Bamfo Ampomah’ın (E-24) yaşamını yitirmesine, Jonathan Maukle Adjabeng'in (E-24) ise ağır şekilde yaralanmasına sebep olduklarını dile getirdi.

Meseleyle ilgili bağlantısı olduğu düşünülen zanlı M.T’nin de tutuklandığını kaydeden Tahkikat Memuru Şengil, zanlılar S.M.A.E ve I.E.G’nin gönüllü ifade verdiğini belirtti.

Maktule dün otopsi yapıldığını, Adjabeng'in ise hastanede tedavi gördüğünü ifade eden Tahkikat Memuru Şengil, toplam 22 ifade temin edildiğini kaydetti.

Bir çok kamera görüntüsü olduğunu ve temin edilen görüntülerin inceleneceğini, gönüllü ifadenin teğit ve tekzibinin yapılacağını söyleyen Tahkikat Memuru Şengil, zanlıların poliste tutuklu kalmasını talep etti.

- Avukat

Mahkemede söz alan zanlı S.M.A.E, (25) ile M.T’nin (42) avukatı Çağdaş Par, tahkimat memuruna bazı sorular yöneltti.

Avukat Par, müvekkili olan zanlı S.M.A.E’den zorla ve baskıyla gönüllü ifade alındığını savundu, müvekklilini tanık olarak dinletti.

Savcı Cansu Lefkonuklu da zanlıya bazı sorular yöneltti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların bir gün tutuklu kalmasına ayrıca zanlı S.M.A.E’nin tam teşekküllü bir hastanede doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.