Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, tadilatı devam eden Otizm Merkezi’nde incelemelerde bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hasipoğlu, daha önce Çağlayan Çocuk Yuvası olarak kullanılan binanın tadilatın ardından 2-3 ay içinde yalnızca otizme yönelik bir eğitim merkezine dönüştürüleceğini belirtti.

Bakan Hasipoğlu’na, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit, Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem ve Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Göze Ergöknil eşlik etti.

-Hasipoğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, "Engelliler Haftası" dolayısıyla her gün bir etkinlik düzenleneceğini belirtti.

Engelliler Haftası’nın yalnızca farkındalık yaratmakla sınırlı olmadığını vurgulayan Hasipoğlu, engelli bireyleri hayata bağlamak, üretime, eğitime, spora, sanata katılmalarını ve toplumla birlikte yaşamın içinde olmalarını sağlamak için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Otizm Merkezi'nin bu düşünce ve vizyonun parçası olduğunu dile getiren Hasipoğlu, her şeyin eğitimle iyi noktalara ulaşılabileceğini ifade etti.

Merkezin bir eğitim yuvası olacağını vurgulayan Hasipoğlu, “Böyle bir merkez ülkemizde bulunmuyordu. Daha önceki bakanımızın başlattığı süreci biz tamamlamış olacağız.” dedi.

Hasipoğlu, daha önce Çağlayan Çocuk Yuvası olarak kullanılan binanın tamamen dönüştürülerek, 2-3 ay içerisinde yalnızca otizme yönelik bir eğitim merkezi haline geleceğini dile getirdi.

Otizmli bireylerin eğitimi ve bakımının aileler için maddi açıdan büyük bir külfet, psikolojik olarak ise yıpratıcı bir süreç olduğunu söyleyen Hasipoğlu, “Bakanlık olarak onlara bir nebze olsun destek olmak ve çocuklarımızı daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

- Ecevit

Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit de, Otizm Merkezi’nin özel gereksinimli bireyler için yaptıkları hizmetlerin devamı olduğunu ifade etti.

Ülkede, otizm spektrumuna sahip, 18 yaş üstü özel gereksinimli bireylerin eğitim alabilecekleri devlete ait bir merkez bulunmadığını söyleyen Ecevit, özel eğitimin oldukça masraflı olduğunu ve aileleri mali açıdan yıprattığını dile getirdi.

Otizmli bireylerin sayısının her geçen gün arttığına dikkat çeken Ecevit, dar gelirli ailelerin hizmet alamadığı dönemlerde ciddi sıkıntı yaşadığını belirtti.

Ecevit, otizmde rehabilite sürecinin ömür boyu sürdüğünü vurguladı.

Otizm Merkezi’nin açılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ecevit, merkeze personel alımıyla ilgili hazırlıkların da başlatıldığını kaydetti.

- Ergöknil

Kıbrıs Otizm Derneği Başkanı Duygu Göze Ergöknil, derneğin kuruluşundan bu yana, “Biz varız. Otizm spektrumu diye bir şey var ve sayıları dünyada giderek artıyor” diyerek, farkındalık yaratmaya çalıştıklarını belirtti.

Ülkeye, sadece otizme yönelik hizmet verecek devlete ait bir merkez kazandırılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Ergöknil, sürece dahil edilmelerinden dolayı teşekkürlerini ifade etti.

- Özerdem

Umut Otizm Derneği Başkanı Mustafa Özerdem de, dernek olarak kuruldukları günden bu yana otizmin ne olduğu ve spektruma sahip bireylerin ve ailelerinin yaşadıkları ile ilgili farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Merkezin bitme noktasında olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Özerdem, hem ilgili bakanlıklar hem de çalıştay gruplarıyla yollarına devam edeceklerini dile getirerek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.