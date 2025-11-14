Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, 15 Kasım’ın Kıbrıs Türk halkının kendi kaderine sahip çıkma kararlılığını dünyaya ilan ettiği gün olduğunu vurguladı. Hasipoğlu mesajında, bir halkın varlığının yalnızca toprağında değil, “emeğinde, inancında ve iradesinde” bulunduğunu belirterek, KKTC’nin bu iradenin somut bir yansıması olduğunu ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, KKTC’nin 42’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının her zorluk karşısında yeniden ayağa kalkmayı bildiğini kaydetti.



Anavatan Türkiye’nin desteğine de dikkat çeken Hasipoğlu, Kıbrıs Türk halkının hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını vurguladı. “Anavatan’ın eli her zaman uzanmıştır. Bu bağ sadece tarihî değil; yaşamsal, gönülden ve ebedîdir” dedi.

Cumhuriyetin temelinin, Anavatan Türkiye’nin kararlılığı ve Kıbrıs Türk halkının emeğiyle atıldığını belirten Hasipoğlu, çalışma yaşamında adalet, sosyal güvenlikte istikrar ve refahta denge için atılan her adımın Cumhuriyetin temelini güçlendirdiğini ifade etti.

15 Kasım’ın yalnızca geçmişi değil, geleceğe karşı duyulan sorumluluğu da hatırlattığını belirten Hasipoğlu, “Kökü Anadolu’da, gövdesi bu adada olan bu devlet; iki ayrı kara parçasının değil, tek bir yüreğin iki atışıdır” ifadelerini kullandı.

Hasipoğlu mesajında, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, toplum lideri Dr. Fazıl Küçük ve tüm kahramanları rahmet ve minnetle andığını belirterek, tüm yurttaşlara teşekkür etti ve Türkiye Cumhuriyeti’ne duyduğu şükranı dile getirdi.