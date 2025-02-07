Halk Sanatları Derneği (HASDER), 34. Olağan Genel Kurulu’nu yaptı.

HASDER’den yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı’daki çalışma merkezinde yapılan Genel Kurul toplantısında, mali ve faaliyet raporları okunarak değerlendirildi ve aklandı.

Eski Başkan Öcal Erten tarafından açılan Genel Kurul’da gündem gereği gelecek iki yılda görev ve sorumluluk üstlenecek kurulların seçimi yapıldı.

Oy birliği ile Dernek Başkanlığına Kani Kanol, Sekreterliğe Öcal Erten, Saymanlığa Tarık G. Emiroğlu, Asil üyeliklere Sonay Anıl ve Hasan Abohorlu, Yedek üyeliklere ise Hüseyin Nebih ile Mehmet Birinci seçilirken, Denetleme Kurulu’na Asil üye olarak Hasan Çağlıoğlu ile Ulus Beledeoğlu ve yedek üyeliğe de Aydan Tümsoy seçildi.

Dernek Başkanı olarak görev ve sorumluluk üstlenen Kani Kanol, ülkede yaşanan olumsuz koşullara rağmen Kıbrıslı Türk toplumunun varlığını, kimliğini, folklorunu ve kültürel mirasını araştırmak, geliştirmek, korumak ve yaygınlaştırmak için HASDER bünyesinde yarım asırdır çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Bittik, tükendik, yok olduk benzeri yaygın düşüncelerin bizleri teslim almasına izin vermedik, vermeyeceğiz. Direnmeye devam edeceğiz. Bir kenara çekilip elimizi taşın altına sokmadan, konfor alanlarımızda yaşamayı ve gidişatı seyretmeyi hiç doğru bulmuyoruz. Bizler gibi düşünen herkese kapılarımız açıktır. İş birliğine, dayanışmaya birlikte çalışmaya her zaman hazır olacağız.”

Kaynak: rss