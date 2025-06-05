Ulusal Birlik Partisi (UBP) Girne Milletvekili Hasan Küçük, Kurban Bayramı'nın tüm İslam âlemine barış, sağlık ve bereket getirmesini diledi.

Hasan Küçük, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bayramların, birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren mübarek günler olduğuna dikkat çekerek, Kurban Bayramı’nın ihtiyaç sahiplerine el uzatma, dayanışmayı güçlendirme ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendirme vesilesi olduğunu vurguladı.

Küçük, Anavatan Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki sarsılmaz bağların her geçen gün daha da güçlendiğini ifade ederek, bayramın bu birlikteliği daha da perçinlemesini temenni etti.

Türkiye ve İslam dünyasında barış, huzur ve refahın daim olmasını temenni eden Küçük, küresel gelişmelerin yaşandığı bu dönemde Kurban Bayramı’nın tüm insanlığa umut, sevgi ve kardeşlik getirmesi gerektiğini ifade etti. Küçük, tüm vatandaşların sevdikleriyle birlikte güzel ve anlamlı bir bayram geçirmesini diledi.