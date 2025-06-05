Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bayramların hoşgörünün, saygı ve sevginin, kardeşlik bağlarının pekiştiği, dargınlıkların son bulduğu, kucaklaşmaların çoğaldığı özel ve anlamlı günlerdir olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneği, milli ve dini ortak değerlerin hayat bulduğu bir Kurban Bayramı’nı daha idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisinde olunduğunu vurguladı.

Kurban Bayramı’nın paylaşmanın ve ihtiyaç sahiplerine destek olmanın en güzel örneklerinden biri olduğunu da kaydeden Çavuşoğlu, “Bu mukaddes günlerde çocuklarımızın ve gençlerimizin milli ve manevi değerlerle büyümesinde bayramların önemli bir yeri olduğuna inanıyor, onların bu coşkuyu gönüllerince yaşamalarını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Trafik güvenliğine de dikkat çeken Çavuşoğlu, sürücülere çağrıda bulunarak, bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için trafik kurallarına uyulmasını, dikkatli ve sabırlı olunmasını istedi.

Bakan Çavuşoğlu, halkın, öğretmenlerin ve öğrencilerin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.