Tasarrufunda yeşil reçeteye tabii olan ilaç bulunduran zanlı tutuksuz yargılanacak Tasarrufunda yeşil reçeteye tabii olan ilaç bulunduran zanlı tutuksuz yargılanacak

Son günlerde meydana gelen harnup (keçi boynuzu) hırsızlıklarına yönelik olarak artırılan denetimler çerçevesinde; 02.08.2023 tarihinde, Güzelyurt’ta polis tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında üç ayrı adreste yapılan aramada, çalıntı olduğundan şüphelenilen toplam 5,635 kilogram ağırlığında harnup tespit edilerek emare olarak alınmıştır. Operasyon kapsamında, İ.O.(E-55), S.T.(E-47), H.T.(E-42) ve H.T.(E-31) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.