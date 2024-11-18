LTB Başkanı Mehmet Harmancı açıklamasında şunları kaydetti:

"Uzun bir süredir Lefkoşa’ya yeni bir araçlı geçiş kapısını getirmeye gayret ediyoruz. Lefkoşa artık bunu kaldırabilecek boyutta değil. Metehan, bütün geçişlerin yüzde 65’inin olduğu ve insanların yoğun günlerde 1-1 buçuk saat beklediği ve acı çektiği, sağlık, eğitim gibi noktalarda geride kaldığı, insanların neredeyse çile çektiği bir noktaya dönüyor. Bunun rahatlatılması gerekiyor

Sayın Cumhurbaşkanıyla New York sonrası oluşan durumu değerlendirmek istedik. Olası tüm kapılarla ilgili teknik ekiplerimizle onların teknik ekiplerinin bir çalışma yapmasında hemfikir olduk. Diyalog ve bilgi paylaşımın önemli olduğunu da vurguladık

Lefkoşa’da olası kapılarla ilgili çalışmaları bir üst noktaya taşıma noktasında kararlılığımızı sürdürüyoruz