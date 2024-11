LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2020 yılında KKTC genelinde yaptırdığı anket sonuçlarına göre ülkede her 10 kadından 4’ünün fiziksel şiddete, her 10 kadından en az 6’sının toplumsal cinsiyete dayalı psikolojik şiddete, her 4 kadından 1’inin ise ekonomik şiddet ve cinsel şiddete maruz kaldığını belirtti.

Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin temelinin toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve adaletsizliğine dayandığını ve tüm dünyanın mücadele etmeye devam ettiği bir toplumsal sorun olduğunu ifade eden Harmancı, ülkede her geçen gün artan sosyo-ekonomik adaletsizlik, güvencesizlik, ayrımcılık ve hukuksuzluğun bu sorunu daha da derinleştirdiğini ve mücadeleyi zorlaştırdığını vurguladı.

Harmancı, kadına yönelik şiddet ve aile şiddetle mücadelenin önleme, koruma, kovuşturma ve eş güdümlü politikalarla koordinasyonu kapsayan dört ayaklı bir devlet politikası olması gerektiğini belirterek, “İstanbul Sözleşmesi bu bağlamda eşsiz bir rehberdir, 2011 yılında iç hukukumuzun da parçası olmuştur ancak gelmiş geçmiş hükümetler sözleşmenin gereklerinin hayata geçmesi konusunda irade göstermemiştir.” ifadesini kullandı.

-“LTB Kadın Sığınma Evi 2016 yılından bugüne kadar 294 kadına hizmet verdi, önceliğimiz her zaman direnişçiler olacak”

LTB Kadın Sığınma Evi’nin 2016 yılından bugüne kadar 294 kadına ve çocuklarına hizmet verdiğini söyleyen Harmancı, önleme, etkin kovuşturma ve sığınma evi süreci sonrası sosyal ve ekonomik destek hizmetlerini içeren bütünlükçü bir devlet politikasının olmamasının mücadeleyi hem direnişçiler hem de Sığınma Evi açısından zorlaştırdığını belirtti.

Harmancı, Sığınma Evi’nin kadının beyanının esas olması, gizlilik ve direnişçinin talep ve ihtiyaçlarının birincil öncelik olması gibi evrensel koruma ve destek ilkelerine bağlı çalıştığını vurguladı.

Harmancı sözlerini şöyle tamamladı:

“Zaman zaman bazı vakalarla ilgili ciddi baskı ve tehditlere maruz kalıyoruz. Aile içi şiddet direnişçileri maalesef bu tür baskılara her zaman maruz kalıyorlar ve bunun hem kadınlar hem de çocuklar için vahim sonuçlar doğurabileceğini görüyoruz. Lefkoşa Türk Belediyesi ve Kadın Sığınma Evi olarak ilkeleriz doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”