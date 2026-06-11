Hamitköy’de yaşanan katle teşebbüs olayında 3 kişi tutuklandı. 39 yaşındaki bir kadın, kullanımındaki aracı öldürmek kastıyla bir erkek şahıs üzerine kasten sürdü ve çarparak, katle teşebbüs etti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün gece saat 23.00 sıralarında, Hamitköy’de bir arazi içerisinde, “eşi ile görüştüğü” gerekçesiyle aralarında yaşanan tartışma sonucu U.D. (E-37) ile O.E. (E-39) kavga etti.

Bu sırada eski eşi O.E.’nin, U.D.’nin eşi ile görüştüğü gerekçesiyle, M.K. (K-39) kullanımındaki aracı öldürmek kastıyla O.E.’nin üzerine kasten sürdü ve çarparak, katle teşebbüs etti, O.E.’nin göz kemiği orta duvarının kırılmasına sebep oldu.

Olayda tüm şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.