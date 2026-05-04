Hamitköy Ağıllar Bölgesinde bir depoda izinsiz ve sağlıksız koşullarda kestiği etleri araca yüklediği sırada tespit edilen kişi ile ağıl sahibine Lefkoşa Türk Belediyesi ekipleri tarafından para cezası kesildi, etler de Veteriner Dairesi Ekipleri tarafından imha edildi.

Polis açıklamasına göre, bugün saat 09.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği, Lefkoşa Türk Belediyesi ve Veteriner Dairesi Ekipleri tarafından yapılan kontrolde bir kişi izinsiz ve sağlıksız koşullarda, depo içerisinde kestiği 4 büyükbaş ve 2 küçükbaş hayvana ait etleri araca yüklediği sırada tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.