İncirli: Kayıt dışı nüfusla mücadele yöntemi af çıkarmak değil

“İstihdamlar, gençlerin adalet duygusunu zedelemeden yapılmalı”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda konuştu. Konuşmasında, hükümetin Meclis’e sunduğu muhaceret affı konusundaki ivediliğe CTP olarak ret oyu vereceklerini açıklayan İncirli, hükümetin seçim yatırımı olarak adaletsiz istihdamlar yapmasını da sert bir şekilde eleştirdi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, “Kayıt dışı nüfus bu ülkenin en önemli sorunlarından bir tanesidir. Uzun zamandır çözülmek bir yana daha da içinden çıkılmaz bir hal almış vaziyettedir” dedi. Kayıt dışı nüfusun hem sosyal hem de ekonomik bedelleri olduğunu söyleyen İncirli “Bu bedeli de halk ödüyor” şeklinde konuştu. Kayıt dışı nüfusla mücadele edebilmek için afların bir işe yaramadığını vurgulayan İncirli, “Af çıktıkça ülke daha kötü bir noktaya geliyor. Kayıt dışı nüfusla mücadele yöntemi af çıkarmak değildir. Bakış açısının değişmesi lazım” dedi ve CTP olarak muhaceret affı konusundaki ivediliğe ret oyu vereceklerini açıkladı.

“Sandık kurulacak ve halk seçimini yapacak”

Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada hükümete sert eleştirilerde bulunan İncirli, mevcut hükümetin seçime kadar “paçasını toparlamak” için telaş içerisinde hareket ettiğini söyledi. Memleketin yararına değil kendi çıkarlarına hizmet eden adımlar atıldığını ifade eden İncirli, hükümetin seçim hazırlığı içerisinde olmasına rağmen seçim tarihi vermemesine tepki gösterdi. İncirli, “Halk aslında kararını verdi. O sandık kurulacak ve halk seçimini yapacak” dedi.

“İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’ne ihtiyaç fazlası istihdam yapılıyor”

Sıla Usar İncirli, konuşmasının devamında hükümetin seçim yatırımı olarak adaletsiz istihdamlar yaptığını ifade ederek özellikle İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’nde ihtiyaç fazlası istihdam yapıldığına dair iddiaları gündeme getirdi. “Seçim yatırımı maksadıyla yapılan yatırımlar bu ülkeye zarar veriyor” diyen İncirli, konuyla ilgili hükümetin açıklama yapması gerektiğini söyledi. İncirli, “İş Gücü Planlama ve Geliştirme Merkezi’ne ihtiyaç fazlası istihdam yapılıyor. Konuyla ilgili hükümet kamuoyuna açıklama yapmak, şeffaf bir şekilde bilgi vermek zorunda” şeklinde konuşarak bu şekilde yapılan işe alımlar yüzünden özellikle gençlerin adalet duygusunun zedelendiğini söyledi. Kamu istihdamların adil bir şekilde yapılması gerektiğinin altını çizen İncirli, “İstihdamların, gençlerin ülkesine olan inançlarını zedelemeden, değerlendirmeler ve sınavlarla doğru şekilde yapılması gerek” dedi.

“Kurumları nasıl batırdığınızla ilgili açıklama yapmak zorundasınız”

Bir diğer önemli konunun ise Kıbrıs Sigorta olduğunu ifade eden İncirli, “Kamu maliyesini batırmakla kalmadınız ülkenin kurumlarını da batırıyorsunuz” dedi. CTP döneminde Kıbrıs Sigorta’nın gelirlerini ve giderlerini karşılayabilecek bir durumda olduğunu hatırlatan İncirli, sigortanın şimdi batık bir halde olduğunu söyledi. Hükümetin konuyla ilgili açıklama yapması gerektiğini söyleyen İncirli, “Kıbrıs sigorta ve birçok kurumu nasıl batırdığınızla ilgili açıklama yapmak zorundasınız, bu izahatları halka vermek zorundasınız. Bu kurumlar memleketin insanının kurumudur ve kurumlarımızı korumak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.