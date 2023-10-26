Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa Adli Şube’ye giderek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen Nijeryalı Beuaty Alexcander ülkede kaçak olduğu anlaşılınca tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı. Hamile olan zanlı kısa sürede yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Murat Ergün olguları aktardı. Polis, 26 Ekim 2023 tarihinde saat 09.00 sıralarında Lefkoşa Adli Şube’ye gelerek, pasaportunu kaybettiğini söyleyen zanlının muhaceret kontrolünün yapıldığını söyledi. Polis, yapılan kontrolde zanlının 1 Ekim 2022 tarihinden beri 390 gün KKTC’de ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, suçüstü tutuklanan zanlının ifadesinde hamile olduğunu, ülkesine dönmek istediğini söylediğini aktardı. Polis memuru zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal bağı bulunmadığını ifade ederek, 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanını değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 10 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.