Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İster Kassam Tugayları'ndan ister başka bir gruptan olsun, hastanede herhangi bir askeri varlığın veya direniş üyesinin varlığını kesin olarak reddediyoruz. Hastane herkese ve hastaneyi iyi tanıyan Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara açıktı.” denildi.

Açıklamada, İsrail'in hastaneyle ilgili "yalanlarının", imha ve zorla yerinden etme planının uygulanmasında İsrail ordusunun bugün hastanenin tüm bölümlerini boşaltıp yakarak işlediği "iğrenç suçu" meşrulaştırmaya yönelik olduğu vurgulandı.

Hamas'ın açıklamasında, İsrail'in yalan söylemesi ve aldatmacasının yeni olmadığı, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi de dahil olmak üzere İsrail'in Gazze Şeridi'nde yıktığı hastanelere yönelik aynı iddiaları öne sürdüğü ve uluslararası raporlar ve araştırmaların İsrail'in iddialarının yanlışlığını kanıtladığı belirtildi.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler'e (BM), İsrail ordusunun Kemal Advan Hastanesi'ni tahrip etmesini kınaması ve tam teşekküllü bir soykırım ve yerinden edilme planına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde işlediği suçun boyutunu araştırmak üzere bir BM soruşturma komitesi kurması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, İsrail'in kuzeydeki tüm sağlık tesislerini yok etmesinin ardından Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere tıbbi hizmet sağlanması için çalışma yapılması çağrısında bulunuldu.