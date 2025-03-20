Açıklama yapan Hamas, “Siyonist işgalciyi ve onun terörist, suçlu liderliğini, Gazze Şeridi’nin ortasına (Netzarim Koridoru) düzenlenen kara harekâtının sonuçlarından tamamen sorumlu tutuyoruz. Bu, imzalanan ateşkes anlaşmasının yeni ve ciddi bir ihlalidir.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı’nın Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik tekrarlanan tehditlerinin Netanyahu hükümetinin derin krizini gözler önüne serdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ancak bu tehditler, halkımızın kararlılığını zayıflatmayacak ve onların topraklarına ve ulusal haklarına olan bağlılığını etkilemeyecektir.” denildi.

Hamas, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Halkımız Filistinliler, haklarına sımsıkı tutunarak topraklarında kalmayı sürdürecek, tüm gönüllü veya zorla göç çabalarını boşa çıkaracaktır. Bizler açıkça 'Kudüs'ten başka bir yere göç yok' diyoruz."

Ateşkes anlaşmasına bağlı kalmayı sürdürdüğünü belirten Hamas, açıklamasında, arabulucu ülkelere (Mısır ve Katar) bu sorumsuz ihlallere sebep olanların dizginlenmesi konusunda sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısı yaptı.