Yediot Ahranot'ta yer alan haberde, "İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Netzarim bölgesinde, Gazze Şeridi'nin kuzeyine doğru uzanan Salahaddin Caddesi'nin bazı kısımlarını kapattığı" ifade edildi.

Salahaddin Caddesi'nin kapatılmasının, Hamas ve Filistinlilere yönelik "ek bir baskı aracı" olarak değerlendirildiği aktarıldı.

- İsrail, Gazze'nin orta ve güney kesimlerinde kara saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesiminde "nokta atışı" kara saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordusunun X hesabından yapılan açıklamada, "güvenlik bölgesini genişletmek ve Gazze Şeridi'nin kuzey ve güney kesimleri arasında kısmi bir tampon bölge oluşturmak" için Gazze'de nokta atışı kara saldırıları yapıldığı belirtildi.

Düzenlenen saldırılarla ordu birliklerinin Netzarim Koridoru'nun merkezine doğru işgalini yeniden genişlettiği kaydedildi.

Öte yandan, İsrail ordusundan bir tugayın Gazze'nin güneyine konuşlandırılması ve saldırılara hazırlık yapmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.