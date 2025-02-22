Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakılacak hayattaki 6 İsrailli erkek esirden 3'ünü daha Nusayrat Mülteci Kampı'nda Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim etti.

İsrailli esirlerden Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert, Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim edildi.

Esir takasının yedinci turu kapsamında, Gazze Şeridi'ndeki hayattaki 6 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyordu.

İsrailli esirlerden Hisham al-Sayed'in Gazze kentinden serbest bırakılacağı bildirildi.

İsrailli esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu, sabah saatlerinde Gazze Şeridi'nin Refah kentinde Uluslararası Kızılhaç'a teslim edilmişti.

- Tal Shoham ve Avera Mengistu İsrail'e geçti

İsrail ordusu, Refah'ta serbest bırakılan esirler Tal Shoham ve Avera Mengistu'nun Kızılhaç ekiplerinden teslim alındığını bildirdi.

İki esirin İsrail tarafına geçtiği ve ülkenin güneyindeki ilk karşılama noktasına ulaştığı kaydedildi.

- Kassam Tugayları, esir takasında mesaj verdi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir takasının yapıldığı platformda silahların namlularını aşağı yönde tutması İsrail toplumuna yönelik sembolik bir mesaj olarak değerlendirildi.

Esir teslim platformuna eski İzzeddin el-Kassam Tugayları lideri Muhammed ed-Dayf'ın, “Tarihin akışını değiştirebiliriz” sözüyle birlikte fotoğrafı asıldı.

Platformda ayrıca, 2006 yılında İsrail askeri Gilad Şalit'in kaçırıldığı Kerem Ebu Salim Askeri Bölgesi'nin bir görüntüsü ve 2014'te esir alınan İsrailli asker Hadar Goldin'in fotoğrafı da yer aldı.

Kassam Tugayları Nusayrat'ta esir değişim noktalarına "Toprak, gerçek sahiplerini tanır" yazılı pankartlar astı. Pankartların yanında, Filistin bayrağına sarılmış bir ağacın köklerini simgeleyen görseller de yer aldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan törende, Gazze'deki tüm silahlı direniş gruplarının katılımıyla Filistin bayrağı göndere çekilerek ülkenin milli marşı okundu.

İsrail'in Maariv gazetesi, Kassam Tugaylarının esir değişim sürecinde İsrail ordusundan ele geçirilen silahları özellikle sergilediğini belirttiği haberinde, "Bu, Hamas'ın İsrail'e karşı psikolojik savaş stratejisinin bir parçası." ifadeleri kullanıldı.

- 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor

Bu hafta teslim edilen 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugün serbest kalan 6 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 602 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Yedinci turda teslim edilen esirlerle birlikte, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 25'i sağ, 4'ü ölü olmak üzere 29'a yükseldi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk turunda teslim edilmesi beklenen Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesinin ise gelecek hafta teslim edileceği bildirildi.

-⁠ ⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.