Hamas ile İsrail arasındaki gerçekleşecek esir takasının altıncı turu için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde hazırlıklar sürüyor.
Takas kapsamında Hamas, İsrailli esirler Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'i Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Kampı bölgesinde Kızılhaç ekiplerine teslim etmeleri bekleniyor.
Esir takası öncesinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, Han Yunus kentindeki belirlenen alanda güvenlik önlemleri aldı.
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