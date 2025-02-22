Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında esir değişiminin yedinci turunda hayattaki 6 İsrailli erkek esirin Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslimini tamamladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, esir takasının yedinci turunda serbest bırakılması beklenen son İsrailli esir de Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Hamas tarafından bugün serbest bırakılarak Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilen altıncı esir Hisham al-Sayed'in ordu tarafından teslim alınarak İsrail'e giriş yaptığı bildirildi.

Hisham al-Sayed'in 10 yıldan uzun süredir Gazze Şeridi'nde olduğu biliniyordu.

- İsrailli 5 esir bugün serbest bırakılmıştı

Esir takasının yedinci turu kapsamında, İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'ndeki Refah kenti ve Nusayrat Mülteci Kampı'nda düzenlenen törenlerle serbest bırakılarak Kızılhaç ekiplerine teslim edilmişti.

Söz konusu İsrailli esirlerin, ordu tarafından teslim alındığı ve İsrail'e geçtiği bildirilmişti.

- 620 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor

Hafta içi teslim edilen 4 İsrailli esirin cenazesi ve bugün serbest kalan 6 İsrailli sağ esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 620 Filistinli esirin serbest bırakılması bekleniyor.

Daha önce 602 olarak bildirilen serbest bırakılacak Filistinli esir sayısı, Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi tarafından 620 olarak güncellenmişti.

Yedinci turda teslim edilen esirlerle birlikte, anlaşmanın ilk aşamasında serbest bırakılan İsrailli esir sayısı 25'i sağ, 4'ü ölü olmak üzere 29'a yükseldi.

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının ilk turunda teslim edilmesi beklenen Gazze'deki 4 İsrailli esirin cenazesinin ise gelecek hafta teslim edilmesi bekleniyor.

-⁠ ⁠⁠Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Esir takasının ilk altı turunda, İsrail hapishanelerindeki 1135 Filistinli esir ile Gazze'deki sağ 19 İsrailli esir serbest bırakılmış, ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kalmıştı. Bu hafta 4 İsrailli esirin ise cenazesi teslim edilmişti.

Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasına göre, 42 günlük birinci aşamada toplam 1900'ün üzerinde Filistinli esir ve 33 İsrailli esirin serbest bırakılması bekleniyor.