İsrail Cezaevleri İdaresi, 39 Filistinli tutuklunun serbest bırakıldığını bildirdi.

Filistinli tutuklular, Hamas ile İsrail arasında yapılan anlaşma gereği serbest bırakıldı.

İsrail ile Hamas arasında yapılan anlaşma gereği Hamas da bugün, 13 İsrailli, 3 Taylandlı ve 1 Rus rehineyi Uluslararası Kızılhaç Komitesi'ne teslim ettiğini doğruladı.

İsrail medyası, Rus rehinenin aynı zamanda İsrail vatandaşı olduğunu bildirdi.

Hamas’ın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çabalarına ve Rusya'nın Filistin davasını destekleme konusundaki tutumuna yanıt olarak, İslami Direniş Hareketi Hamas, Rus vatandaşlığına sahip bir tutukluyu serbest bıraktı" denildi.

Serbest bırakılanlar arasında İsrail ve ABD vatandaşlığına sahip olan dört yaşındaki Abigail Adan da var.

İnsan hakları örgütleri, İsrail hapishanelerinde hiçbir suçlama olmaksızın tutulan Filistinlilerin sayısının 7 Ekim saldırılarından bu yana arttığını söylüyor.

Şu anda güvenlik gerekçesiyle 6 binden fazla Filistinlinin İsrail tarafından tutuklandığı düşünülüyor. Bu insanların pek çoğu hâlâ yargılanmayı bekliyor.

Katar’ın arabuluculuğuyla yapılan anlaşma, rehine takasıyla birlikte çatışmalara dört gün ara verilmesini içeriyordu.

Anlaşma kapsamında 50 İsrailli rehine ile birlikte hapishanelerde tutuklu bulunan 150 Filistinlinin dört gün içinde serbest bırakılması planlanıyor.

Mısır’ı Gazze’ye bağlayan Refah Sınır Kapısı’ndan da tıbbi malzeme, akaryakıt ve gıda ürünleri taşıyan 60 TIR’ın geçişine izin verildi.