Halkın Partisi (HP), köy ve bölge ziyaretleri kapsamında Zümrütköy’ü ziyaret etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, bölge ziyareti sırasında Genel Başkan Kudret Özersay’a, Genel Sekreter Turgut Alas, Genel Başkan Yardımcısı Çağın Çağatay Karataş, Güzelyurt İlçe Başkanı İmam Güçlü, Girne İlçe Başkanı ve MYK üyesi Neşe Anibal, Örgütlenme Sorumlusu Cengiz Karataş, MYK üyesi Ramadan Durmazer, bazı Parti Meclisi üyeleri ve Güzelyurt İlçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

-Özersay: “Güzelyurt’un kalkınmada öncelikli bölge olmasının gereği yapılmalı”

HP Genel Başkanı Özersay ziyarette yaptığı konuşmada, “Güzelyurt bölgesinin kalkınmada öncelikli bölge olmasının gereği yapılmalıdır” diyerek, farklı bir vergilendirme yaklaşımıyla bunun mümkün olabileceğini kaydetti.

Bu şekilde Güzelyurtlu gençlerin bölgede kalmasının sağlanabileceğini ifade eden Özersay, gençlerin kendi bölgelerinde iş kurarak, yatırım yapmalarının önünün açılabileceğini belirtti.

Hükümetin, Güzelyurt konusunda herhangi bir adım atmadığını söyleyen Özersay, “Güzelyurt Hastanesi’nin açılamadığını, bölgenin ana geçim kaynağı olan narenciye, tarımsal üretim ve hayvancılığın getirildiği durumun ortada olduğunu” kaydetti.

Hükümetin bir an önce gitmesi ve gerçekten memleket gailesi çekenlerin yönetime gelmesi gerektiğini savunan Özersay, Halkın Partisi’nin, temiz siyaset çizgisiyle, bu ülkeyi seven her vatandaş için bir alternatif olduğunu belirtti.

-Alas: “Sadece narenciye değil tarım sektörünün tamamında geriye gidiş var”

HP Genel Sekreteri Turgut Alas ise, narenciyedeki sorunlara değinerek, sadece narenciye üreticilerine verilen desteğin artırılmasının sorunu çözmeyeceğini kaydetti.

Artan girdi maliyetlerinin üreticiyi daha da zorladığını, Türkiye’den gelen suyun tam anlamıyla üreticilerin yararına kullanılmadığını ifade eden Alas, hükümetin, “üç maymunu” oynadığını öne sürdü.

Hükümetin “dalında kalırsa alırız” yaklaşımını eleştiren Alas, dalında kalan ürün satılmadığı sürece ülkeye katma değer sağlamadığını belirtti.

Bu anlayışın sektörün geleceğini kurtarmadığını, narenciyede batma noktasına gelindiğini iddia eden Alas, sorunların narenciye ile sınırlı olmadığını, harnup, zeytin ve hayvancılık başta olmak üzere diğer tarım sektörlerinin de geriye gittiğini savundu.

İhracatta iki önemli kalemin süt ürünleri ve narenciye olduğunu ifade eden Alas, buna rağmen ithalat yapıldığını, üreticinin cebine para girmediğini, ihracat azaldıkça ithalatın arttığını bunun da ülkeye zarar verdiğini kaydetti.