Halkın Partisi (HP), Parti Meclisi kararıyla, “Yolsuzluklara Karşı Mücadele Birimi” kuracak.

HP’den yapılan açıklamaya göre Parti Meclisi, “Yolsuzluklara Karşı Mücadele Birimi” kurma kararı aldı.

Birimin hukukçu, vergi uzmanı ve emekli bürokratlardan oluşacağı ve “haksız kazanç elde edilmesi” konularıyla ilgili olarak çalışma yürüteceğinin bildirildiği açıklamada, yolsuzluk ve sahtekarlıkların üzerinin örtülmesine müsaade edilmeyeceği de vurgulandı.

Açıklamada, HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın konuya ilişkin değerlendirmesine de yer verildi. Buna göre, Özersay, son dönemde polis, Başsavcılık, Sayıştay, Ombudsman, Maliye Teftiş ile Kamu Hizmeti Komisyonu gibi kurumlara çok sayıda başvuru yaptıklarını belirterek, “HP, Yolsuzluklara Karşı Mücadele Birimi”nin bu başvuruların takibini ve bilgilerine giden çeşitli “yolsuzluk, sahtekarlık ve benzeri yasa dışı uygulamalarla devletin zarara uğratılması” konularında incelemeler yapacağını aktardı.

Özersay, hükümetin bazı dosyaların yavaşlatılması veya kapatılması çabasında olduğunu da savunarak, “Eğer bugün herhangi bir kamu görevlisi hükümetin yolsuzluk dosyalarını kapatmasını kabul eder ya da bu işleme ortak olursa, yasaların gereğini yapmak yerine ihmal yoluyla ya da imzası ile bu işe ortak olursa yarın bu kişiler de hesap vermek zorunda kalacaklar. Bugünden uyarımızı yapmak istiyoruz.” ifadelerini kullandı.