Halkın Partisi (HP), Kıbrıs Diyalog Forumu tarafından organize edilen ve önce İrlanda Cumhuriyeti’nin başkenti olan Dublin’de daha sonra da Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta devam eden barış süreci çalışma toplantılarında HP Genel Başkanı Kudret Özersay ile partinin dış ilişkilerden sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu tarafından temsil edildi.

HP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC ve Güney Kıbrıs’ın önde gelen siyasi patilerinin katıldığı ve geçmişte Kıbrıs Türk ve Rum tarafında müzakereci görevinde yer alan isimlerin de yer aldığı uluslararası toplantılarda İrlanda barış sürecinin başarılı ve başarısız yanları, şu anda devam eden tıkanıklıklar ve kullanılan müzakere yöntemleri ele alınıyor.

Parti Başkanı Kudret Özersay ve dış ilişkilerden sorumlu Merkez Yürütme Organı üyesi Ahmet Tokatlıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen etkinliklerde, İrlanda'nın geçmişte yaşadığı iç çatışmaları aşma deneyimleri ve barış sürecinde elde edilen kazanımlar masaya yatırıldı. Bu görüşmelerin temel amacı, Kıbrıs'ta süregelen sorunlara kalıcı çözümler bulma ve barışı teşvik etme noktasında somut adımlar atmak oldu.

Yaklaşık bir haftalık yoğun bir program dahilinde, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti temsilcileri ve eski müzakerecilerden oluşan Kıbrıs heyeti, barış sürecinde kritik rol oynamış eski müzakereci ve İrlanda Başkan Müsteşarı Tim O'Connor, Kuzey Güney Bakanlar Konseyi, Kuzey İrlanda Parlamento Başkanı Alex Maskey, çeşitli hükümet yetkilileri ve sivil toplum kuruluşları ile derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Yapılan temaslarda, özellikle iki toplum arasındaki diyalog ve iş birliğinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay “Her uyuşmazlık nevi şahsına münhasırdır, kendine özgüdür ama tüm uyuşmazlık çözüm süreçlerinden öğrenilebilecek dersler vardır, pozitif bakıp yaratıcı çıkarsamalar yapmak önemli. Hem başarılı hem de başarısız yanlarından dersler çıkarabiliriz. Bu açıdan bakarak biz Halkın Partisi olarak bu çalışma ziyaretini ve toplantılarını çok faydalı buluyoruz. Yakın gelecekte Kıbrıs’ta iş birliğine dayalı bir çıkış yolu bulunması için yaratıcı çözümler bulunmasının gerekli olduğuna inanıyoruz. Halkın Partisi olarak bu konuda toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle farklı çözüm önerileri geliştirilmesine ve katkı koymaya devam edeceğiz” dedi.