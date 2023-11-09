Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlüklerinin sorumluluk alanları içerisinde, dün yaptığı asayiş ve trafik denetimlerinde toplam 861 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edildi, 55 araç trafikten men edildi, ikamet izinsiz 9 kişi tutuklandı, kumarhanelerde ise “kumarhanede bulunması yasak” olan 41 kişi tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa ve İskele Polis Müdürlükleri sorumluluk alanları içerisinde dün 20.00-00.00 saatleri arasında asayiş ve trafik denetimleri yaptı.

-Lefkoşa

Lefkoşa’da gece kulüpleri, eğlence mekanları, alkollü içki satışı yapılan mekanlar ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edildi ve ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 9 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Lefkoşa’daki kumarhanelerde yapılan denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 24 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri tarafından Lefkoşa’da yapılan denetimler kapsamında; toplam 1320 araç sürücüsü kontrol edildi ve 82’si yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 3’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz araç kullanmak, 8’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 23’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 745 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 42 araç ise trafikten men edildi.

-İskele

İskele’de de eğlence mekanları ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerler kontrol edilmiş olup, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Kumarhanelerdeki denetimlerde ise kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 17 kişi tespit edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin denetimleri kapsamında; toplam 470 araç kontrol edildi ve 55’i yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 8’i trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 27’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 116 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 13 araç ise trafikten men edildi.