Halkın Partisi (HP), 6 Şubat depreminde Adıyaman İsias Otel'de kaybedilen "Şampiyon Melekler" için 30 Kasım Perşembe düzenlenecek olan "Adalete Işık Tutuyoruz" yürüyüşüne destek vereceğini açıkladı.

Konuyla ilgili HP’den yapılan açıklamada “İsias Otel'de çocuklarımızı ve öğretmenlerimizi kaybetmemize sebep olan tüm sorumluların ve suçluların ‘olası kast’ suçlamasıyla yargılanması talebi ile düzenlenecek yürüyüş hepimizin ortak mücadelesidir. 30 Kasım Perşembe günü Gazimağusa Türk Maarif Koleji'nden Gazimağusa Kabristanlığına saat 17:00'de adalet için hep birlikte yürüyeceğiz” denildi.