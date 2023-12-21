Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Çatalköy mevkiinde 8 Şubat 2022’de evine giderken öldürülen Kıbrıslı Türk İş İnsanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın suikastıyla ilgili duruşmalar Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülmeye devam ediyor. 14.Duruşmada savcılık makamı Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz'i tanık olarak dinletti.

Olayla ilgili olarak KKTC’de tutuklu bulunan Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek yeniden Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargı huzuruna çıkarıldı. Duruşmada dinlenen Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz Maktul Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş’ın ölümü ile ilgili raporları mahkeme heyetine sundu. Duruşma salonunda otopsi sırasında elde edilen fotoğraf dosyası da mahkemede görüntülendi.

Maktul Halil Falyalı’nın vücudunda ve kafasında olmak üzere 24 adet ateşli silah yaralanması olduğuna dikkat çeken Deniz, bunlardan 5 tanesinin ölüme neden olan yaralanma olduğunu söyledi. Halil Falyalı’nın ölüm nedeni ise Ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak kafa kemikleri parçalanması, beyin doku yaralanması ve parçalanması, iç organ yaralanması ve parçalanması olarak kayıtlara geçti.

Maktul Murat Demirtaş’ın ise vücudunda toplam 9 adet ateşli silahlanma yarası ve bunlardan 2 tanesinin ölümcül nitelikte olduğuna dikkat çekildi. Demirtaş’ın başının sol tarafından aldığı ateşli silah yaralanma yarasının tek bir kurşunla mümkün olmayacağını kaydeden Deniz, birden fazla ateşli silah darbesi sonucunda bu derece ciddi bir deformasyon olabileceğini kaydetti.

Dava 27 Aralık 2023 saat 11.30’a ertelendi.