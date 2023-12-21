Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

KKTC'de ikamet izinsiz kaldığı tespit edilen Pakistanlı Sharafat Ali tutuklanarak, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 17 Aralık 2023 tarihinde saat 20.00 raddelerinde Lefkoşa Adli Şube'ye 1. derece askeri yasak bölgeyi ihlal suçu ile ilgili olarak soruşturma maksatlı celp edilen Esentepe'de sakin Sharafat Ali’nin yapılan muhaceret kontrolünde 29 Eylül 2023 tarihinden itibaren 79 gündür KKTC'de yetkili makamdan herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmayıp ikamet izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Polis, zanlının 18 Aralık 2023 tarihinde mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını açıkladı. Polis, bu süre içerisinde İçişleri Bakanlığı Muhaceret Dairesinden gerekli soruşturmanın yapıldığını bildirdi.

Polis memuru, zanlının yasal statüsü bulunmadığından davaları görüşülünceye değin 20 günü geçmeyen bir süre ile merkezi ceza evinde hükümsüz tutuklu olarak kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.