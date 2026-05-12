Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), ekonomik krizin faturasının emekçilerin maaşlarından yapılacak kesintilerle değil, servet vergisiyle karşılanması gerektiğini savundu.

HAKSEN Başkanı Salih Erşangil, yazılı açıklamasında, Başbakan Ünal Üstel’in "milletvekili maaşlarından yüzde 10 kesinti" önerisini eleştirerek, bu tartışmanın kamu ve özel sektör emekçilerinin maaşlarına yönelik daha geniş bir müdahalenin zeminini hazırladığı ileri sürdü.

Milletvekili maaşlarının ortalama bir emekçi için oldukça yüksek olduğunu, ancak pek çok milletvekilinin serveti yanında bu maaşların az olduğu iddiasını ortaya koyan Erşangil, hükümetin ekonomik krize karşı çözümü yine emekçinin maaşından kesinti yapmakta aradığını savundu.

Hayat pahalılığı ödeneğine yönelik girişimlere rağmen sermayeye yönelik teşvik ve muafiyetlerden herhangi bir kesinti yapılmadığını, vergilerin etkin şekilde toplanmadığını öne süren Erşangil, krizin, emekçi için gerçek bir kriz olduğunu ancak sermaye için hükümet eliyle fırsata dönüştürüldüğünü savundu.

Erşangil, toplumun en zengin yüzde 2’lik kesiminden alınacak servet vergisinin, tüm emekçilerin maaşlarından yapılacak kesintiden daha etkili ve adil olacağını kaydetti.

Böyle bir kaynağın eğitim, sağlık, ulaşım ve kamusal hizmetlerde yapısal çözümler için imkan yaratacağını belirten Erşangil, ultra zenginlerin servetinden kesinti yapma çağrısında bulundu.