Çatalköy-Esentepe Belediyesi tarafından çocukların sosyal yaşamına katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Çatalköy-Esentepe Belediyesi Spor Parkı” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Çatalköy’de yapılan açılış törenine Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok yanı sıra Çatalköy İlkokulu ve Esentepe İlkokulu öğrencileri, okul müdürleri, öğretmenler ile çocukların aileleri katıldı.

Açılışta konuşan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Kırok, park projesi fikrinin yaklaşık iki yıl önce özel gereksinimli çocukların aileleriyle Anneler Günü kapsamında yapılan bir etkinlikteki görüşmelerde ortaya çıktığını belirterek, ailelerin çocuklarının güvenli bir alanda rahatça vakit geçirebileceği bir park talebinde bulunduğunu ifade etti.

Kırok, “Biz de bölgemizdeki tüm çocuklara hizmet edecek; aynı zamanda özel gereksinimli çocuklarımızın da rahatlıkla kullanabileceği güvenli sosyal ve eğitsel faaliyet alanı oluşturmayı hedefledik” dedi.

Esentepe İlkokulu Müdürü Ahmet Özçaylı, doğayla iç içe bir alanın çocuklara kazandırılmasının kendilerini ve çocukları sevindirdiğini ifade ederken, Çatalköy İlkokulu Müdürü Uğur Çınar ise bölgenin uzun süredir böyle bir projeye ihtiyaç duyduğunu belirterek, belediyeye teşekkür etti.

Etkinlik boyunca çocuklara belediye tarafından dondurma, meyve suyu ve su ikram edildi.