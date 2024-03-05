Güç-Sen, HAKSEN ve Vergi-Sen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde “Ayrı Dünyalar” isimli filmin gösterileceği ortak bir film etkinliği düzenliyor.

Film gösterimi saat 13:00’te Merkez Lefkoşa'da gerçekleşecek ve katılmak isteyen herkese açık olacak.

Verilen bilgiye göre, 2021 yapımı bir Fransız filmi olan Ayrı Dünyalar (Between Two Worlds), yazacağı kitap için başka bir kimliğe bürünen bir yazarın hikayesini konu ediyor.

Açıklamaya göre, filmde, Yazar Marianne Winckler, sosyal adaletsizlik ve gelecek kaygısıyla ilgili bir kitap yazmayı planlar.

Kitabı için araştırma yapmak isteyen Marianne, kimliğini gizleyerek Fransa’nın kuzeyine gider ve temizlik işçiliği yapan kadınların arasına katılır. Bu sayede geçim kaygısını bizzat deneyimleyen Marianne, kadınlar arasında dayanışmanın gücüne şahit olur.