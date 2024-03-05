Cumhuriyet Meclisi, İstatistik Kurumu Verilerinin Gerçeği Yansıtıp Yansıtmadığının Araştırılmasına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi, bugün davetlilerin dinlenmesi gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisinden verilen bilgiye göre, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Komite Başkanı Alişan Şan başkanlığında, saat 09.00’de toplanan Komite toplantısına; Komite Başkan Vekili, CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite üyeleri; UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Milletvekili Salahi Şahiner, UBP Milletvekili Hasan Taçoy ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

Komite toplantısına davetli olarak katılan, İstatistik Kurumu Başkanı İrfan Tansel Demir, konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite, önümüzdeki toplantılarında çalışmalarına devam edecek.