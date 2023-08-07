şit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN) Başkanı Salih Erşangil, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, görev yapan ambulans şoförünün acil olarak bir hastaya müdahale ettiği sırada darp edildiğini kaydetti ve her geçen gün artmaya devam eden sağlık çalışanlarına yönelik darp olaylarının son bulması için, Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra'yı göreve davet etti.

Erşangil yazılı açıklamasında, darp edilen sağlık çalışanının Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne şikayette bulunduğunu ifade etti ve “Sendikamız haklı davasında üyemizin yanında olacak ve her türlü desteği verecektir” dedi.