

- "Barış olmadan kalkınma zor görünüyor. Bu nedenle Güvenlik Konseyi acil olarak harekete geçmeli ve çok uluslu bir gücün konuşlandırılmasına müsaade etmeli"

Haiti Başbakanı Ariel Henry, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, "hiç kimseyle savaş halinde olmadıklarını" söyledi.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen Genel Kurul'daki konuşmasında, komşu ülke Dominik Cumhuriyeti'nin sınırları tümden kapatmasına değinen Henry, sorunların ancak diyalogla çözülebileceğini belirtti.

Henry, Dominik Cumhuriyeti'nin sınırları kapatma kararına tepki göstererek, "Haiti halkı, ortak kaynakların karşılıklı saygı çerçevesinde ve adil şekilde paylaşılması gerektiğine inanıyor. Halkımız cömert ve destekleyici bir halktır. Haiti, tıpkı Dominik Cumhuriyeti gibi su kaynaklarında egemenlik hakkını savunuyor." ifadelerini kullandı.

Haiti'de yaşanan sosyal kriz ve güvenlik krizine değinen Henry, "yapısal ve çok boyutlu" bir bozulmayla karşı karşıya olduklarını bildirdi.

Henry, ülkesinin çete şiddeti ve iklim krizinden son derece olumsuz etkilendiğini vurgulayarak, "Barış olmadan kalkınma zor görünüyor. Bu nedenle Güvenlik Konseyi acil olarak harekete geçmeli ve çok uluslu bir gücün konuşlandırılmasına müsaade etmeli, zira ülkede sağlık ve gıda krizi giderek büyüyor." değerlendirmesinde bulundu.