KKTC’de geçen hafta 7 yangın, 18 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü, 31 Mart-7 Nisan tarihlerinde meydana gelen yangınlarda toplam 930 bin 500 TL zarar meydana geldiğini açıkladı.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan rapora göre, yangınların muhtemel sebepleri şöyle sıralandı:

“Elektrik kaynaklı kısa devre, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, yıldırım düşmesi sonucu çam ağacının tutuşması, aracın motor bölümünde oluşan kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, söndürülmeden dökülen şömine kömürlerinin inşaat malzemelerini tutuşturması.”

Özel servis olayları ise şöyle: “Su deposu içerisinde sıkışan kedinin, yol kenarında bulunan yavru köpeklerin ve evde davlumbaz içerisinde sıkışan serçelerin kurtarılması, yol güvenliği sağlanması, yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.”