KKTC’de geçen hafta 13 yangın, 34 özel servis olayı meydana geldi.

İtfaiye Müdürlüğü tarafından yayımlanan 14-20 Nisan tarihlerini kapsayan rapora göre, 13 yangın sonucunda 2 milyon 369 bin TL'lik hasar oldu.

Yangınların muhtemel sebepleri; “elektrik kaynaklı kısa devre, söndürülmeden atılan sigara izmariti, elektrik tellerinin birbirine temas edip atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması, aracın motor bölümünde oluşan mekanik arıza ve sızan yakıtın sıcak aksamlara temas edip alevlenmesi, kişi/ler tarafından yakma, yeşil bağlanan sano balyalarının kimyasal reaksiyona uğrayıp alevlenmesi” olarak açıklandı.

Meydana gelen 34 adet özel servis olayı ise şöyle: “Yangın merdiven boşluğu içerisine düşen ve aracın motor bölümünde sıkışan kedilerin ve konteyner altında sıkışan köpeğin kurtarılması, tek katlı büfenin damında mahsur kalan erkek çocuğun ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yangına karşı tedbir alma ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”