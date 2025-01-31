Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından Bedrettin Demirel Caddesi'nde yarın ve pazar günü su altyapı çalışması yapılacak.

Belediyeden verilen bilgiye göre, eski Kıbrıs Türk Hava Yolları trafik ışıkları bölgesinde yarın sabah başlayacak ve pazar akşamı tamamlanacak su altyapı çalışmalarından dolayı Başbakanlık trafik ışıklarından, şehrin giriş istikametindeki trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanacak.

Çalışmalar boyunca yurttaşların trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.