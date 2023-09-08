Güzelyurt ve İskele’de bisiklet ve triatlon yarışları dolayısıyla pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Polisten yapılan açıklamaya göre, pazar günü, Kıbrıs Türk Bisiklet Federasyonu tarafından Güzelyurt’ta bisiklet yarışı ve Kıbrıs Türk Triatlon Federasyonu tarafından İskele’de triatlon (yüzme-bisiklet-koşu) yarışları yapılacak.

Açıklamada, Güzelyurt’taki bisiklet yarışının, 08.30-11.30 saatleri arasında, Güzelyurt-Lefke Çevre Yolu’nun Güzelyurt Trafik Işıkları kavşağı ile Doğancı Çemberi arasındaki yol güzergahında yapılacağı belirtilerek, yarışı süresince söz konusu yol güzergahının araç trafiğine kapatılacağı, ulaşımın eski Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinden sağlanacağı duyuruldu.

Triatlon yarışının ise, 07.00-12.00 saatleri arasında, İskele-Karpaz Anayolu’nun Ötüken Çemberi ile The Arkın İskele Hotel önündeki çember arasındaki yol güzergahında yapılacağı belirtilen açıklamada, “Triatlon yarışı güzergahı üzerinde, bisikletli sporculara polis eskortu eşlik edecek ve sporcuların geçeceği güzergahtaki tüm kavşak ve çemberler polis tarafından kesilerek araç trafiğine kapatılacaktır” denildi.

İki yarış boyunca, söz konusu yol güzergahlarını kullanacak olan sürücülerin kendi ve sporcuların can ve mal güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları uyarısında da bulunuldu.