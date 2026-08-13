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Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nda meydana gelen "Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak”" suçlarından tutuklanan H.G. (E-47) mahkemeye çıkarıldı.

ŞERİT DEĞİŞTİRİRKEN ARACA ÇARPTI

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Emre Koyun olguları aktardı. Polis, 12 Haziran 2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Güzelyurt - Lefkoşa Anayolu'nun 12-13'üncü km'leri arasında, yönetimindeki NP 799 plakalı araç ile çift şeritli yolda soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizce soldan birinci şeride geçmesi sonucu o esnada soldan birinci şerit içerisinde aynı istikamete doğru seyreden A.A. (E-65) yönetimindeki PK 998 plakalı aracın arka kısmına çarptığını söyledi.

BETON BARİYERE ÇARPARAK DURDU

Polis, çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce savrulan NP 799 plakalı aracın yolu ikiye ayıran beton bariyere çarpıp durduğunu belirtti.

65 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ YARALANDI

Polis memuru, kaza sonucu hafif şekilde yaralanan PK 998 plakalı araç sürücüsü A.A. kaldırıldığı Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğünü ancak hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

KAZA YERİNDEN KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kaza sonucu olay yerinden kaçmaya çalışan zanlının olay yerine gelen Gönyeli Polis Karakolu ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandığını kaydeden polis, zanlının nefesinden alkol kokusu gelmesi üzerine yapılan alkol testinde 157 miligram alkollü içki tesiri altında olduğunun belirlendiğini açıkladı.

POLİS EHLİYETİNE EL KONULMASINI TALEP ETTİ

Polis, memuru zanlının kazanın ardından tutuklandığını söyledi. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ehliyetine el konulmasını talep etti.

EHLİYETİ DAVASI GÖRÜLÜNCEYE KADAR İPTAL EDİLDİ

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının trafik suçu işlemesini önlemek amacıyla ehliyetinin davası görülünceye kadar iptal edilmesine emir verdi.