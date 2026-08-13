Kamalı Haber​​​​

Gönyeli’de meydana gelen yaralama suçundan tutuklanan B.H. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

İLİŞKİYE GİRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli Mehmet Portakal olguları aktardı. Polis, 9 Ağustos 2026 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Fadıl Orhan Aniler Sok. Gönyeli’de üç yıldır tanıdığı ve evinde iki gündür misafir olan 26 yaşındaki Sudanlı kadınla ilişkiye girmek istediğini söylemesi sonucu aralarında tartışma çıktığını söyledi.

21 SANTİMLİK BIÇAKLA BACAĞINDAN İKİ KEZ YARALADI

Polis, zanlının uzunluğu 21 santimlik bıçağı A.H.B.A.’nın sol üst bacak kısmına iki kez sokması sonucu yaklaşık 0.5 cm iki kesi oluşmasına neden olarak olduğunu belirtti.

POLİS OLAY YERİNE GİTTİ

Polis, aynı gün Gönyeli Polis Karakolunda görevli bir ekibin telefonla genç kadından almış olduğu bilgi doğrultusunda olay yerine gittiği zaman zanlıyı merdiven A.H.B.A.’nın ise ikametgahın salonunda yerde oturur vaziyette tespit ettiğini kaydetti.

BIÇAK KOLTUK YASTIĞININ ARASINDA BULUNDU

Polis, A.H.B.A.’nın ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisine gönderildiğini, zanlının ise tutuklandığını açıkladı. Polis, zanlının ikametgahında aynı gün 17.30-18.00 saatleri arasında yapılan aramada salonun tekli oturma koltuğunun yastığı arasında bıçak tespit edilerek gerekli fotoğraflama yapılarak emare olarak alındığını söyledi.

YARALARINA BİRER DİKİŞ ATILDI

Polis memuru, müştekiye hastanede yapılan kontrolde sol bacağında bulunan kesilere birer dikiş atıldığını, sağlık durumu iyi olduğu gerekçesi ile taburcu edildiğini kaydetti. Polis, müştekinin ifadesinde zanlıdan şikayetçi olduğunu ifade etti.

BIÇAK VE KAN ÖRNEKLERİ İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ

Polis memuru, olay yerinden alınan kan örnekleriyle bıçağın incelemeye gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade etti. Zanlının KKTC vatandaşı ve öğretmen olduğunu kaydeden polis, uygun bir teminat talep etti.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, ayda bir gün ıspat-ı vücut yapmasına, 40 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi.