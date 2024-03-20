Güzelyurt Hayvanları Koruma Derneği, İsviçre kaynaklı Hayvanları Koruma Ağı'na (NetAP) KKTC’de gerçekleştirdiği kısırlaştırma projelerinden dolayı teşekkür etti.

Dernek Başkanı Rana Sarro yazılı açıklamasında, proje kapsamında Güzelyurt ilçesinde ilk kez NetAP tarafından sokak köpeklerinin kısırlaştırıldığını kaydetti.

Güzelyurt Belediyesini bugüne dek “tek bir sokak köpeğini kısırlaştırmamakla” eleştiren Sarro, NetAP sayesinde, Güzelyurt’ta 269 sokak köpeğinin kısırlaştırıldığını bildirdi.

Sarro, "Belediyemiz 25 yıldan beridir, sokak hayvanı popülasyonu kontrolünü, kısırlaştırarak değil, hayvanları yok ederek sağlamayı tercih ediyor" iddiasında da bulundu.