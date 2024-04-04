İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile İsrail'in, Gazze'de ABD merkezli yardım kuruluşunun çalışanlarını hedef aldığı saldırıyı görüştü.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefon görüşmesi yaptı.

Mevkidaşına, Gazze'de ABD merkezli World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşunun 7 çalışanının ölümüyle sonuçlanan saldırıya ilişkin bilgi veren Gallant, saldırıyla ilgili soruşturma yürütüldüğünü ve sonuçların taraflarla paylaşılacağını belirtti.

Saldırılarını sürdürdükleri Gazze'deki son gelişmeleri aktaran Gallant, görüşmede, "Hamas'ın kalan taburları ve askeri yeteneklerine yönelik operasyonları genişletme planlarını" ele aldı.

Tarafların ayrıca İran'ın ve desteklediği grupların "bölgesel istikrara ve seyrüsefer özgürlüğüne yönelik devam eden tehditlerini" değerlendirdiği kaydedildi.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Austin, İsrail'in WCK insani yardım konvoyuna düzenlediği ve aralarında bir Amerikan vatandaşının da bulunduğu 7 yardım görevlisinin ölümüne yol açan saldırıdan duyduğu "öfkeyi" dile getirdi.

Austin, Gazze'deki yardım çalışanlarının ve Filistinli sivillerin korunması için "derhal somut adımlar atılması" gerektiğini vurguladı.

ABD Savunma Bakanı, Gallant'ı olaya ilişkin "hızlı ve şeffaf bir soruşturma yürütmeye, sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmaya ve sorumlulardan hesap sormaya" çağırdı.

WCK'nin hem İsraillilere hem Filistinlilere yemek dağıttığını hatırlatan Austin, yardım kuruluşuna yönelik saldırının bölgeye insani yardım ulaştırılmasını zorlaştırdığına işaret etti.

Austin, özellikle Gazze'nin kuzeyinde "kıtlık tehlikesiyle" karşı karşıya olan Filistinlilere yönelik yardımların hızla artırılması ihtiyacını dile getirdi.

- WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.