Guterres, X hesabından bir mesaj paylaştı.

"Gazze'de olanlar hiçbir şekilde kabul edilemez." vurgusunda bulunan Guterres, İsrail'in bugün yine sığınağa dönüştürülen ve yaklaşık 12 bin kişinin bulunduğu bir okula hava saldırısı düzenlediğine dikkati çekti.

Guterres, İsrail saldırısında 6 BM personelinin öldüğünü kaydetti.

BM Genel Sekreteri, bu ve benzeri uluslararası insancıl hukuk ihlallerinin korkunç ihlallerinin hemen sonlanması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, El-Cauni Okuluna düzenlenen saldırıda ölenler arasında kadın ve çocukların da olduğu, 18 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşılmıştı.