Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kolombiya’da katıldığı Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Konferansı’nda (COP16), gezegenin hayatta kalabilmesi için ülkelerin verdikleri taahhütleri yerine getirmelerinin gerektiğini söyledi.

Cali kentinde düzenlenen COP16'nın üst düzey oturumunda konuşan Guterres, biyoçeşitlilik kaybının önlenmesinin gerektiğine dikkat çekti.

Guterres, biyolojik çeşitliliğin acilen korunması çağrısında bulunarak, "Yağmalamaktan korumaya geçmeliyiz. Hem gezegenin hem de bizim hayatta kalmamız buna bağlı. Doğa, yaşamın kendisidir ancak biz ona karşı bir savaş yürütüyoruz, kazananı olmayan bir savaş. Her yıl sıcaklıkların daha da arttığını gözlemliyoruz. Her dakika bir kamyon dolusu plastik atık, okyanuslarımıza, nehirlerimize ve göllerimize dökülüyor." dedi.

- Sürdürülebilir kalkınmayı baltalıyor"

Ülkelerden biyoçeşitlilik stratejilerini ve eylem planlarını sunmalarını talep eden Guterres, "Zengin ya da fakir hiçbir ülke, iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı, arazi bozulması ve kirliliğin yol açtığı yıkıma karşı bağışık değildir. Bu çevresel krizler iç içe geçmiş durumda, sınır tanımıyor, ekosistemleri ve geçim kaynaklarını tahrip ediyor, insan sağlığını tehdit ediyor ve sürdürülebilir kalkınmayı baltalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Guterres, "Kunming-Montreal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi" ile belirlenen hedefleri hatırlatarak, "Dünya kara yüzeyinin yüzde 75'ini ve okyanusların yüzde 66'sını zaten değiştirmiş durumdayız. Bu yıkımın itici güçleri, sürdürülemez üretim ve tüketim kalıplarını destekleyen, modası geçmiş ekonomik modellerde kök salıyor. Ayrıca bu yıkım, servet ve güçteki eşitsizliklerle daha da derinleşiyor." ifadelerini kullandı.

"Doğa ile Barış" temasıyla 21 Ekim'de başlayan COP16, 1 Kasım'da sona erecek.