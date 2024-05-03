Gürcistan'da, "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı karşıtı protesto gösterileri devam etti.

Başkent Tiflis'te sokağa çıkan binlerce kişi, hükümetin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısına tepki gösterdi.

Gece saatlerinde parlamento binası önünde toplanan göstericiler, çeşitli sloganlar attı.

Daha sonra kentin çeşitli sokaklarında yürüyüş yapan göstericiler, ellerinde Gürcistan ile Avrupa Birliği (AB) bayraklarını taşıdı.

Tiflis'in ana caddelerinden Şota Rustaveli ve bağlantı yolları trafiğe kapatan göstericiler, Tiflis'in en geniş ve önemli kavşaklarından biri olan Kahramanlar Meydanı kavşağında toplandı.

Göstericilerin kavşağa çıkan yolları kapatması nedeniyle birçok araç ve belediye otobüsü ilerleyemedi.

Gece yarısından sonra kavşağı trafiğe açan göstericiler, tekrar parlamento binasına kadar yürüdü.

Göstericiler hükümete, yasa tasarısını geri çekme çağrısında bulundu.

- Kobakhidze, ABD'nin resmi ziyaret davetini "ön şart" nedeniyle reddetti

Öte yandan, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin, ABD tarafından bir resmi ziyaret için yapılan daveti reddettiği bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kobakhidze'nin, ABD'den teklif edilen "ön şart" nedeniyle bu ülkeye ziyareti reddettiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu bağlamda, Gürcistan Başbakanı'nın, ziyaretten önce Gürcistan Parlamentosunun 'yabancı etkinin şeffaflığı' konulu yasa tasarısının görüşmesinin geçici olarak durdurmak zorunda kalması şartıyla ABD'ye davet edildiğini açıklığa kavuşturmak isteriz. Bir ziyaretin ön şartla yapılması, karşılıklı saygı ve karşılıklı güvene dayalı olması gereken ortaklık ruhuna uymuyor. Bu konuda ABD'nin büyükelçisine ayrıntılı bir açıklama sunuldu."

- "Yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı iki onaydan geçti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı 1 Mayıs'ta ikinci oylamadan geçti.

Parlamento Genel Kurulunda yapılan oylamada, iktidar partisinin sunduğu yasa tasarısına 83 milletvekili destek verirken, 23 milletvekili "hayır" oyu kullandı. Tasarı, daha önce yapılan ilk oylamada da onaylanmıştı.

Tasarının yasa olarak kabul edilmesi için parlamentoda üç kez onaylanması gerekiyor.