Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgını nedeniyle 17 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Jakarta Globe gazetesinin haberine göre, ülkedeki kızamık vakaları artışa geçti.

Yetkililer, Doğu Cava eyaletindeki Sumenep bölgesinde görülen kızamık salgınında çoğunluğu çocuk olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, vakalardaki artışın Kovid-19 salgını sırasında kesintiye uğrayan aşılama programlarından kaynaklandığını belirterek, "Kızamık, aşılama yoluyla önlenebilir, bu nedenle aşılama stratejimizi daha etkili hale getirmek üzere yenileyeceğiz." ifadesini kullandı.

Salgını kontrol altına almak için Sumenep bölgesinde geniş çaplı bir aşı kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı ve çevredeki üniversitelerin desteklediği kampanyada, 9 bin 825 doz kızamık aşısı ile eyalet yönetimi tarafından sağlanan A vitamini takviyeleri dağıtıldı.

14 Eylül'e kadar devam edecek kampanya kapsamında Sumenep bölgesindeki çocukların yüzde 95'inin aşılanması amaçlanıyor.