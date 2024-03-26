Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer, Çalışma İzinleri Mevzuatı ile ilgili yapılmış işlemler, devlet ile imzalanan protokoller ve bu çerçevede yürütülen çalışmalarla ilgili Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nde basına açıklamalarda bulundu.

KTİMB Başkanı Cafer Gürcafer, yöneltilen suçlamaların kamuoyunda soru işareti oluşturduğunu söyledi. Dezenformasyon yayan kesimlere cevap vermeleri gerektiğini kaydeden Gürcafer, soru işaretlerini yanıtlamak ve yalanları belgelerle göstereceklerini ifade etti.

Ön izin uygulamasının 2005’te başladığını anımsatan Gürcafer, “İşveren örgütleri o dönem buna karşı çıktı. Sadece Müteahhitler Birliği Sonay Adem’in arkasında durdu” dedi.

2005 yılından önce kayıtlı çalışan sayısı 10 bin daha sonra bu rakamın arttığını belirten Gürcafer, Çalışma Dairesi’inde kaos ve yığılmanın başladığını ve yaptıkları görüşmelerle işlemleri hızlandırmak için Çalışma Bakanlığı ile protokol imzaladıklarını söyledi.

Müteahhitler Birliği’ne üye firmaların çalışma izinlerinin birlikte yapılmasına yönelik protokol imzalandığını dile getiren Gürcafer, çalışma izni için müracaat edenlerin yatırımlarına bakıldığını söyledi.

Encümen izni, vergi temiz kağıdı gibi denetlemeler yapıldığını daha sonra birliğin müracaatını Çalışma Bakanlığı’na ilettiğini söyleyen Gürcafer, “Devlet ve sektör adına denetimi yaparız, kontrol sonrası firmanın talebini bakanlığı götürerek onaylatırız” dedi.

2010 sonrası 3’üncü uyruklu işçilerin de sektöre girdiğini kaydeden Gürcafer, kota uygulaması koyduklarını firmada çalışan TC-KKTC vatandaşının yüzde 20’si kadar 3’üncü uyruklu vatandaş getirmeye başladıklarını belirtti.

Pandemiyle birlikte Türkiye’den gelen iş gücünün geriye gittiğini, 6 Şubat depremi sonrası da Türkiye’deki iş gücünün arttığını belirten Gürcafer, 71 bin 415 sigortalı çalışanın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 37 bin 414 kişinin, 25 bin 682 ile 3’üncü uyruklu vatandaş sayısına ulaşıldığını söyledi.

İnsan kaçakçılığının pis bir suç olduğunun altını çizen Gürcafer, “Hepimiz insan kaçaklığı filmlerini travmalarıyla birlikte seyrederiz…” dedi.

"MAYPA, YERLEŞKENİN YAPILDIĞI FİRMAYA 93 KİŞİ GETİRDİĞİMİZİ İDDİA ETTİ"

Serdinç Maypa’nın evrak sallamasıyla insan kaçakçılığı konusunun gündeme taşındığını dile getiren Gürcafer, “Yerleşkenin yapıldığı firmaya 93 kişi getirdiğimizi iddia etti ve bu insanların çalışma izni olmadığını, hiç çalışmadığını söyledi” açıklamasında bulundu.

Gürcafer, gerçekleştirdiği basın tablosunda yerleşkeyi yapan Siyah Kale Firması’nın ön izin başvurusunda bulunduğu listeyi dağıttı.

“ÜLKEYE İNSAN GETİREN VE KOMİSYON ALAN 5-10 BİN İNSAN VAR”

Ülkeye insan getiren ve komisyon alan 5-10 bin insan olduğunu iddia eden Gürcafer, kamuda, poliste, basında, inşaatlarda çalışan kişilerin bu işi yaptığını iddia etti. Gürcafer, çalışan getiren firmaların taahhütname imzalattıklarını anlattı. İmzalanan taahhütname sonrası belgelerin bakanlığa gönderildiğini ve firmaların daha önce getirdiği çalışanların, çalışma izni çıkarıp çıkarmadığının kontrol edildiğini belirten Gürcafer, eğer önceki işçilerin çalışma izinlerinin çıkarılmadığının tespit edilmesi halinde firmanın yeni çalışan getirmesinin engellendiğini söyledi Denetim yaptıklarını kaydeden Gürcafer, yapılan denetimler sonucunda eksik bir şey tespit ettiklerinde firmanın işlemlerinin durdurulduğunu söyledi

İnşaat sektöründe ciddi bir iş gücüne ihtiyaç olduğunun altını çizen Gürcafer, bazı firmaların insani koşulları yerine getirmediğini ardından çeteler halinde insan kaçakçılığı yapan ekiplerin devreye girdiğini söyledi.

Devreye giren çetelerin ise büyük vaatlerle insanları güneye kaçırdığına vurgu yaptı.

“OĞLUM MEHMET VE SERDİNÇ MAYPA DA KOMİSYON KARŞILIĞINDA ÜLKEYE İŞÇİ GETİRİYOR”

Komisyon karşılığında 5-10 bin insanın ülkeye işçi getirdiğini belirten Gürcafer, oğlu Mehmet Gürcafer’in de Serdinç Maypa’nın da bunu yaptığını söyledi.

İşçi getirenlerin 1-3 Euro arası komisyon aldığını dile getiren Gürcafer, nitelikli ustaların 1 Euro’dan fazla komisyon vermediğini niteliksiz ustaların ise kandırıldığını ve 3 bin Euro vererek ülkeye geldiğini söyledi. “İşçi buraya geldikten sonra yanlışın ortaya çıktığını anlar” diyen Gürcafer, daha sonra kişinin güneye kaçmanın yollarını aradığını ifade etti.

KTEZO ve Res-Bir’e de neden eleman getirdiklerini anlatan Gürcafer, birlik olarak altyapı desteği sağladıklarını söyledi.

GÜRCAFER’DEN YASA ÇAĞRISI: BİR AY BOYUNCA 3’ÜNCÜ DÜNYA ÜLKESİNDEN İŞÇİ GETİRMEYELİM

İşçi getirilmesiyle ilgili yasa yapılması yönünde çağrıda bulunan Gürcafer, “Gelin bir ayda yasayı yapalım. Yasayı yaparken de bir ay boyunca 3’üncü dünya ülkesinden işçi getirmeyelim” dedi.

Çalışma Bakanlığı’nın tabelası fakat kendisinin olmadığa vurgu yapan Gürcafer, devletin çağın dışında kaldığını, yasa yapma yeteneğini kaybettiğini söyledi.

“GÜNEYDEKİ MÜLTECİ KAMPININ YÜZDE 90’I ÜNİVERSİTELERDENDİR”

Üniversitelere işaret eden Gürcafer, “Güneydeki mülteci kampının yüzde 90’ının üniversitelerdendir” iddiasında bulundu

Kendi birliğiyle ilgili kapılarının açık olduğunu vurgulayan Gürcafer, denetime açık olduğunu söyledi.