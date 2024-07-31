Gürcafer hakında rüşvet iddiası

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte Resmi Belge Düzenleme ve Tedavüle Sürme”, “İrtikap”, “Menfaat Temini İçin Sahte, Gerçek dışı veya Hukuka Aykırı Evrak Düzenleme, İmzalama, Tasdik Etme veya Verme ve “Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etme” suçlarıyla tutuklanan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) Başkanı Cafer Gürcafer ve KTİMB çalışanı Zanlılar Hasan Akar ve Nejdet Tunççağ Lefkoşa Kaza Mahkemesi‘ne getirildi. Gürcafer in ayrıca bir firmadan 135 bin euro rüşvet aldığıda iddialar arasında.



Zanlılar aleyhine 2 gün tutukluluk emri alındı.