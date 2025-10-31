Güney Kore ordusu Deniz Harekat Komutanı Amiral Kang Dong-gil, ülkesinin, nükleer enerjiyle çalışan denizaltı üretmesi için yaklaşık 10 yıla ihtiyacı olduğunu belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Koreli askeri yetkili Kang, mecliste milletvekillerine konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Changbogo-III denizaltı projesi kapsamında nükleer enerjiyle çalışan denizaltı üretilmesine ilişkin kararın henüz alınmadığı belirten Kang, karar verilmesi halinde bunun yaklaşık 10 yıl süreceğini ve bu denizaltının 5 bin ton ağırlığında veya daha büyük olacağını dile getirdi.

Güney Kore Savunma Bakanı Ahn Gyu-back de ülkesinin dört veya daha fazla nükleer enerjili denizaltı edinmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Bakan Ahn, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etmesinin, Kuzey Kore'nin nükleer yeteneklerine karşı büyük askeri önemi olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Nam-jun da düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Güney Kore'nin nükleer enerjili denizaltı üretme teklifine onay vermesini memnuniyetle karşıladığını aktardı.

Trump, Güney Kore ile askeri ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek "Onlara şu anda sahip oldukları eski moda ve çok daha az çevik dizel motorlu denizaltılar yerine nükleer güçle çalışan denizaltı yapmaları için onay verdim." ifadesini kullanmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da Trump'tan nükleer enerjili denizaltılar için destek isteyerek, nükleer enerjiyle çalışan konvansiyonel silahlı denizaltılar hedeflediklerini kaydetmişti