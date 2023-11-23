Güney Kıbrıs’ın Gazze’ye deniz yoluyla insani bir yardım koridoru oluşturulması önerisi, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) ele alındı.

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs ile Gazze arasında deniz yoluyla insani yardım koridoru oluşturulması konusunun AP’de ele alındığını, AP oturumunda konuşan Avrupa Halk Partisi milletvekili Lukas Furlas’ın, söz konusu öneriye destek talep ettiğini yazdı.

Habere göre Furlas, Filistin’deki masum halkın Hamas’ın günahlarının bedelini ödememesi gerektiğini ifade ettiği konuşmasında, Güney Kıbrıs’ın deniz koridoru önerisini hatırlattı ve bu öneriye destek verilmesini istedi.